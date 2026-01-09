Ресейдің арнайы өкілі Дмитриев Уиткофф және Кушнермен кездесті
АСТАНА. KAZINFORM — Ресей президентінің арнайы өкілі Кирилл Дмитриев Парижде АҚШ президенті Дональд Трамптың арнайы елшісі Стивен Уиткофф және Трамптың күйеубаласы Джаред Кушнермен кездесу өткізді, деп хабарлайды BBC.
Axios басылымының деректеріне сәйкес, кездесу барысында «АҚШ-тың Украинаға арналған бейбітшілік жоспары» талқыланған.
Осы аптада Парижде «ниеттілер коалициясының» саммиті өтті – бұл топ Украинаны қолдау үшін өз әскерлерін жіберуге дайын елдерді біріктіреді. Саммитке Украина президенті Владимир Зеленский де қатысты.
Axios басылымы өз материалында Путиннің жариялаған сөздерінде АҚШ пен Украина жүргізіп жатқан келіссөздердегі шарттарды қабылдауға немесе тіпті мұқият қарауға әзір екендігіне ешқандай белгі жоқ екенін жазған.
Бейсенбі күні Зеленский сондай-ақ Парижде жүрген украин делегациясы Украина мен АҚШ арасындағы қауіпсіздік кепілдіктері туралы келісімді ең жоғарғы деңгейде қол қоюға дайындағанын мәлімдеді.
Еске салсақ, 3 желтоқсанда Кремльде Ресей президенті Владимир Путин мен АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткофф арасында бес сағатқа созылған кездесу өтті. Келіссөздер Украинадағы жағдайды реттеуге арналды.