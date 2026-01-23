Ресейге кірген шетелдіктерді цифрлық бақылау 2027 жылға дейін жалғасуы мүмкін
МӘСКЕУ.KAZINFORM - Ресейдің Ішкі істер министрлігі шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың Ресейге кіруі және одан шығуы қағидалары мен шарттарына қатысты эксперименттің мерзімін 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартуды көздейтін қаулы жобасын дайындады. Бұл туралы МВД МЕДИА телеграм-арнасы хабарлады.
Қазіргі уақытта аталған эксперименттің екінші кезеңі жүзеге асырылуда. Оның аясында шетелдік азаматтар Мемлекеттік және муниципалдық қызметтердің бірыңғай порталының (функцияларының) — RuID қосымшасы арқылы Ресейге жоспарланған кіру туралы электрондық хабарламалар жолдайды.
Қаулы жобасында сондай-ақ 2026 жылғы 1 шілдеден бастап визасыз тәртіпте Ресейге еңбек қызметін жүзеге асыру немесе оқу мақсатында кіруді жоспарлаған шетелдіктердің осындай электрондық өтінімді толтырып, жолдауы міндеттелетіні көзделген.
Аталған талаптарды бекіту шетелдік азаматтың цифрлық профилін қалыптастырудың бір бөлігі болып табылады және болашақта шетелдіктерге арналған қызметтерді толықтай цифрлық форматқа көшіруге мүмкіндік береді — Ресей Федерациясына кіруді жоспарлаудан бастап ел аумағынан шығуға дейін.
Сондай-ақ бұл шара көші-қон ағындарын бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған жоспарлы жұмыстың кезекті маңызды кезеңі екені атап өтіледі.
Шетелдік азаматтың цифрлық профилі Ресейге кіруге қатысты қолданыстағы тыйымдар немесе шектеулер туралы ақпаратты алдын ала алуға мүмкіндік береді.
