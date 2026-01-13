Ресейлік құтқарушыларға тікұшақтар жетпей жатыр
МӘСКЕУ.Kazinform - Ресей өңірлерінде құтқару авиациясы қызметтері тікұшақсыз қалуы мүмкін. Бұл апатқа ұшырағандарға көмек көрсетуді қиындатады. Қазіргі таңда Росавиация бекіткен 111 кезекшілік пунктінің 31-інде құтқару мақсатындағы Ми-8 тікұшақтары мен Ан-26 ұшақтарының тапшылығы байқалады. Бұл туралы «Известия» басылымына сілтеме жасап, агенттік тілшісі мәлімдеді.
Сондай-ақ бұл жағдай апат құрбандарына жедел көмек көрсетуге кері әсер етуі мүмкін екені атап өтілген.
Анықтама: Росавиация құрамында авиациялық-ғарыштық іздеу мен құтқарудың бірыңғай жүйесі (ФБУ «ЕС АКПС қызметі») бар. Ол авиациялық оқиғалар кезінде зардап шеккендерді, сондай-ақ теңізде апатқа ұшырағандардың барлығын құтқарумен айналысады. Орналасқан жерлерде құтқарушылар тобы кезекшілік етеді және олар әуе компанияларынан жалға алынған тікұшақтармен төтенше жағдай болған жерге ұшады.
Әуе кемелерінің жетіспеушілігі Воронеж, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Чита, Қазан, Симферополь, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Жуковский, Горно-Алтайск және Абакан қалаларында тіркелген.
Тасымалдаушылар тікұшақ авиакомпаниялары мемлекеттік тарифтер көтерілмейінше іздеу-құтқару жұмыстарына қатысқысы келмейді. Өте төмен тарифтер мұндай жұмыстардың экономикалық тиімділігін төмендетіп, компанияларға тікұшақтардың техникалық жағдайы мен ұшу жарамдылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік бермей отыр.
2025 жылы кемінде 11 қалада Ми-8 тікұшақтарын пайдалана отырып, іздеу-құтқаруды қамтамасыз етуге (ПСО) арналған мемлекеттік келісімшарттар бойынша өткізілген тендерлерге қатысушылар табылмағаны айтылады. Атап айтқанда, Абаканда тендер үш рет өтпей қалған, содан кейін келісімшарт құны 114 млн рубльден 119 млн рубльге дейін көтерілгенімен, бұл да қатысушыларды тартуға көмектеспеген.
Gelix Airlines есептеуі бойынша, жұмысты рентабельді ету үшін тарифтерді кемінде 75%-ға арттыру қажет. Іздеу-құтқару қызметтерінің орналасу орындарындағы олқылықтарды ішінара жабу үшін қысқа мерзімді келісімшарттар жасау мүмкіндігі бар екенін авиакомпаниялардың бірінің өкілі атап өтті. Егер тарифтер «экономикалық тұрғыдан негізделген» деңгейге жақындамаса, онда биыл өңірлердегі іздеу-құтқару қамтамасыз ету шараларындағы «олқылықтар» 1,5–2 есеге дейін артуы мүмкін.
Бұған дейін Қостанай облысындағы дала өртіне МЧС тікұшағы тартылғаны туралы жазылған болатын.