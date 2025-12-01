KZ
    22:55, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ресейлік миллиардерлердің байлығы жыл басынан бері $18 млрд-қа өсті

    АСТАНА. KAZINFORM — Биыл Ресейдің кәсіпкерлері өз байлығын $18,1 млрд-қа арттырды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі Bloomberg Billionaires Index («Миллиардерлер индексі») жариялаған деректерге сілтеме жасап.

    Состояние российских миллиардеров выросло на $18 млрд с начала года
    Фото: Pexels.com

    Индекс кәсіпкерлердің байлығын олардың компанияларының акцияларының қазіргі бағасына қарап есептейді.

    Bloomberg деректері бойынша, «Металлоинвест» темір рудасы өндірушісінің акционері Алишер Усманов жыл ішінде ең көп табысқа қол жеткізді — оның байлығы $5,32 млрд өсіп, $18,5 млрд-қа жетті. 

    Сонымен қатар, Урал тау-металлургиялық компаниясының негізін қалаушы Искандер Махмудов $4,43 млрд табыс тауып, байлығы $7,58 млрд-қа өсті.

    Telegram мессенджерінің бірлесіп негізін қалаушы Павел Дуров 2,44 млрд доллар табысқа ие болып, байлығы $13,4 млрд-қа жетті.

    Bloomberg Billionaires Index тізімінде әлемнің ең бай 500 адамы бар. Қазір тізімде 21 ресейлік азамат бар, олардың жалпы байлығы $306,5 млрд құрайды.

    Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Forbes 2025 жылғы ең бай қазақстандықтарды атаған болатын.

    Сондай-ақ, Oracle негізін қалаушы ең дәулетті адамдар тізімінде Илон Маскты басып озғанын жазған едік.

    Айнұр Тумакбаева
