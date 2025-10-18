Республикалық ақындар айтысының бас жүлдегеріне Астанадан пәтер берілді
АСТАНА. KAZINFORM – Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармония залында «Адамзаттың бәрін сүй!» атты республикалық ақындар айтысы өтті.
14 ақын бақ сынасқан жыр додасының ашылу салтанатына ҚР Мәдениет және ақпарат вице-министрі Айбек Сыдықов қатысып, министр Аида Балаеваның құттықтау хатын оқып берді.
– Айтыс – халқымыздың рухани болмысының айнасы, ғасырлардан жеткен қасиетті өнер. Оны қастерлеу, жаңа дәуірдің тынысымен қайта түлету және жас ұрпақтың санасына сіңіру – бәрімізге ортақ міндет. Мәдениет және ақпарат министрлігі жыл сайын ұлттық өнерді дәріптейтін, дәстүр сабақтастығын жалғайтын осындай іргелі жобаларды жүйелі түрде жүзеге асырып келеді. Еліміздің игіліктері мен жетістіктері, халықтың жарқын болашағы ұлт мерейін асқақтататын ұлық мерекеге арналып отырған бүгінгі айтыстың арқауына айналып, ақындарымыздың шабыты шалқи берсін, - делінген құттықтау хатта.
Іс-шараны Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Аманжол Әлтай жүргізіп, қазылар алқасына Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, «Отан» орденінің иегері Жүрсін Ерман төрағалық етті.
Екі күнге созылған жылдың қорытынды айтысының бас жүлдегері және «Алтын домбыра» иегері атанған Айбек Қалиевке Астана қаласынан пәтер табысталды.
Бірінші орынды Бексұлтан Орынбасар, екінші орынды Нұрбол Жауынбаев пен Серік Қуанған, ал үшінші орынды Мейірбек Сұлтанхан мен Дидар Қами иеленді. Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі ақтық сында ерекше сөз шеберлігін көрсеткен ақындар арнайы жүлдемен марапатталғанын атап өтті.
Айта кетейік, «Адамзаттың Абайы» республикалық ақындар айтысында Мақсат Ақанов жеңімпаз атанды.