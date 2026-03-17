    16:36, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Республикалық балалар суреттері байқауы басталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Оқу-ағарту министрлігінің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы балалар мен жасөспірімдер үшін «Наурыз - жыл басы» атты республикалық сурет байқауын өткізеді.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Байқаудың мақсаты — Наурыз мерекесі қарсаңында ұлттық дәстүрлер мен рухани құндылықтарды дәріпте, сондай-ақ Наурызнама онкүндігі аясында көркемдік-эстетикалық шығармашылық саласындағы дарынды балаларды анықтау, оларға қолдау көрсету.

    Байқауға жалпы орта, арнайы, қосымша білім беру ұйымдарының, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 7-18 жас аралығындағы білім алушылары қатыса алады.

    Байқау келесі номинациялар бойынша өтеді:

    1. «Наурыз және менің отбасым» — үздік сурет;
    2. «Наурыз — көктемнің символы» — үздік сурет;
    3. «Наурыз және Қазақстан мәдениеті» — үздік сурет.

    — Өтінімдер 2026 жылдың 16-27 наурыз аралығында smartziyatker.kz платформасында қабылданады. Байқау онлайн форматта өтеді, нәтижелері 2 сәуірде жарияланады, — делінген министрлік хабарламасында.

    Айта кетелік еліміздің барлық білім беру ұйымында Наурызнама онкүндігі басталды

    Наурызнама Салт-дәстүр ҚР Оқу-ағарту министрлігі Наурыз Конкурс
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
