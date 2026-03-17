Республикалық балалар суреттері байқауы басталды
АСТАНА. KAZINFORM – Оқу-ағарту министрлігінің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы балалар мен жасөспірімдер үшін «Наурыз - жыл басы» атты республикалық сурет байқауын өткізеді.
Байқаудың мақсаты — Наурыз мерекесі қарсаңында ұлттық дәстүрлер мен рухани құндылықтарды дәріпте, сондай-ақ Наурызнама онкүндігі аясында көркемдік-эстетикалық шығармашылық саласындағы дарынды балаларды анықтау, оларға қолдау көрсету.
Байқауға жалпы орта, арнайы, қосымша білім беру ұйымдарының, сондай-ақ техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 7-18 жас аралығындағы білім алушылары қатыса алады.
Байқау келесі номинациялар бойынша өтеді:
1. «Наурыз және менің отбасым» — үздік сурет;
2. «Наурыз — көктемнің символы» — үздік сурет;
3. «Наурыз және Қазақстан мәдениеті» — үздік сурет.
— Өтінімдер 2026 жылдың 16-27 наурыз аралығында smartziyatker.kz платформасында қабылданады. Байқау онлайн форматта өтеді, нәтижелері 2 сәуірде жарияланады, — делінген министрлік хабарламасында.
Айта кетелік еліміздің барлық білім беру ұйымында Наурызнама онкүндігі басталды.