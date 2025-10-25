KZ
    Рыбакина денсаулығына байланысты Токио турнирінің жартылай финалында ойнаудан бас тартты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 7-ракеткасы Елена Рыбакина Токио (Жапония) WTA 500 турнирінің финалынан тыс қалды.

    Елена Рыбакина не прошла в финал турнира серии WTA 1000 в США
    Фото: sports.kz

    WTA ресми сайтынан мәлім еткеніндей, қазақстандық теннисші денсаулығына байланысты жартылай финалда әлемнің 17-ракеткасы, чехиялық Линда Носковамен ойнаудан бас тартты.

    - Өте өкінішті, мен бүгін ойнай алмаймын. Осы аптада арқамда мәселелер болды, сондықтан 100 пайыз өнер көрсете алмаймын. Бүгін мені жанкүйерлерім көре алмайтынына қапалымын. Бірақ келесі жылы мені көреді деп үміттенемін, - деді Рыбакина.

    Осылайша, Л.Носкова ойнамастан финалға өтті. Ол соңғы бәсекеде әлемнің 13-ракеткасы, швейцариялық Белинда Бенчич немесе рейтингіде 25-орындағы америкалық София Кениннің қай жеңгенімен чемпиондық атақты сарапқа салады.

    Е.Рыбакина Токио жарысының жартылай финалына шыққаннан кейін 1-8 қарашада Эр-Риядта өтетін WTA қорытынды турниріне жолдама алған болатын.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның жылдың қорытынды турниріне жолдама алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Анна Данилина Токио турнирінің жартылай финалына шықты.

    Елена Рыбакина бірегей көрсеткішке қол жеткізді.

     

     

    Елена Рыбакина Спорт Теннис
