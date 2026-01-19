KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:49, 19 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Риддер тұрғындары үйлерінің салқындап кеткеніне шағымданды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласы тұрғындары үйлерінің салқындап кеткеніне шағымданған соң тексеру жүргізілді.

    Риддер тұрғындары үйлерінің салқындап кеткеніне шағымданды
    Фото: ШҚО әкімдігі

    Кешелі бері Гагарин көшесіндегі көпқабатты үй тұрғындары батареялардың суықтығына шағымданып жатыр. Соған орай ШҚО әкімі Нұрымбет Сақтағанов Риддерге барып, тексеру жүргізді. 

    - Аймақ басшысы жылу электр орталығы мен Гагарин көшесіндегі үйлердің біріне барып, жылумен жабдықтау жүйесінің жұмысын тексерді. Қазіргі таңда ЖЭО-да №2, 3, 4, 5 және 6 қазандықтар жұмыс істеп тұр, №1 қазандық резервте. Орталық штаттық режимде жұмыс істеп, қалаға жылу тұрақты түрде берілуде. Гагарин көшесіндегі тұрғын үйлерде жылу құбырлары мен батареялардың бітелгені анықталды, - деп хабарлады облыс әкімдігінен. 

    Кейбір жағдайларда үйдің жылу тораптарындағы қысымды дұрыс реттеу қажеттігі байқалып отыр. 

    - Үйге беріліп жатқан жылутасымалдағыштың температурасы жоғары, кері желіде де жылу бар. Анықталған барлық мәселе бойынша жауапты қызметтерге нақты тапсырмалар беріліп, олардың орындалуы облыс әкімінің жеке бақылауына алынды, - делінген ақпаратта. 

    Еске салсақ, осыған дейін Риддерде өнеркәсіптік нысанда топырақтың ластануы мен заң бұзушылықтар анықталғаны хабарланған

