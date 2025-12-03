Риддерде шу шыққан мектепті арнайы комиссия тексеретін болды
ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Риддер қаласының № 11 жалпы білім беретін мектеп ұжымы өздеріне жасалған қысымды тоқтатуды сұрап ҚР Оқу-ағарту министріне видеоүндеу жолдады.
— Біз құзырлы мекемелерден мектебімізге көрсетіліп отырған психологиялық қысымды тоқтатуға көмек көрсетулерін сұраймыз. Әрбір мұғалім өзін мектепте қауіпсіз сезінгісі келеді. Олар ұжымның ішінде құрметке, қолдауға әбден лайықты. Мұғалімге жасалатын кез келген психологиялық қысым қорқыту, кемсіту, ұсынысын елемеу немесе негізсіз тексеріс те мектеп құндылықтарына қайшы, — дейді олар үндеуде.
Мектеп ұжымы осы күнге дейінгі жасалған негізсіз қысымның мәнісін былай деп түсіндірді.
— Риддер қаласы білім бөлімінің басшысы Б. А. Абиев қызметке келгеннен кейін мектебімізге жиі негізсіз тексерістер көбейді. Бұған оның қызы 2 «А» сыныбы жетекшісінің оқушыға қол көтерген оқиғасы себеп болды деп есептейміз. Ата-аналардың шағымы қаралғанымен, ол ешқандай жауапкершілікке тартылмады, керісінше, кінә мектеп директорының мойнына ілінді, — деді мектеп ұжымы.
Олар мектеп директорының қызметін асыра пайдаланатындығын да атап өтті.
— Б. А. Абиев қызметтік ықпалын пайдаланып қызына жеке кабинет бергізіп, негізгі пәндерге жүктеме және директордың орынбасары қызметін тағайындауды талап етті. Қалалық конкурстарда оның қызының алдыңғы орындарға ие болуы, ақылы іссапарларға жиі жіберу әрекеттері болды. Білім ордасындағы жағдайға әділ баға беріліп, қысымның тоқтатылуын сұраймыз, — делінген видеоүндеуде.
Осыған байланысты ШҚО Білім басқармасынан ресми түсініктеме берілді.
— Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасы атынан арнайы жұмыс тобы құрылып, мәселені зерделеу үшін сол жерге жолға шыққандығын хабарлаймыз. Нәтижелері бойынша қосымша ақпарат беріледі, — делінген ақпаратта.
Ведомство өкілдері барлық ұстаздар жұмыста, сабақ процесі қалыпты режимде жүріп жатқандығын мәлім етті. Оқу процесі де тоқтаусыз ұйымдастырылған.
Еске салайық, осыған дейін ШҚО-да 35 мыңға жуық оқушы қашықтан білім алып жатқаны хабарланған.