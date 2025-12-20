Римдегі Треви субұрқағына кіру туристер үшін ақылы болмақ
АСТАНА. KAZINFORM — Римдегі Треви субұрқағын көру жақын арада ақылы болады. Саяхатшылар көрнекі жерді көру үшін екі еуро (2,34 доллар) төлеуі керек. Бұл туралы Италия астанасының мэрі Роберто Гуальтьери мәлімдеді, деп хабарлайды БЕЛТА.
Оның айтуынша, жаңа төлем жүйесі ақпан айында күшіне енеді. Бұл шара қалаға жылына 6,5 миллион еуро әкеледі деп жоспарланған.
— Екі еуро көп емес. Бұл туристердің бейберекет ағынын азайтады, — дейді қала мэрі.
Ал римдіктер субұрқаққа тегін кіре алады.
Туристер субұрқақты қоршап тұрған тас баспалдақпен көтерілу үшін кіру ақысын төлеуге мәжбүр. Ал оның айналасындағы ескерткіштің көрінісі көрінетін шағын аумақ барлығына ашық қалады.
Келушілер Треви субұрқағына дәстүр бойынша тиын лақтыру керек. Бұл Римге қайта ораламын дегенді білдіреді. Бұл аумақ біраз уақыттан бері көрнекті жерге айналған.
1762 жылы салынып біткен монумент барокко дәуірінің соңғы шедеврі. Ол — барлық судың құдайы мұхитты және әлемдік теңіздер мен өзендердің құбылмалы көңіл-күйін бейнелейді. Биылғы жылы субұрқаққа 9 миллион саяхатшы келген.
Венеция бұған дейін туристік маусымда саяхатшылар үшін ақылы жүйе енгізген болатын. Олар Веронада Шекспирдің «Ромео мен Джульетта» пьесасын еске түсіретін балконды көру үшін ақы ала бастады.
Айта кетейік, Италия асханасы ЮНЕСКО-ның мұралар тізіміне енді. Ұйым нақты бір тағамды бөліп көрсетпей, италиялықтардың тамақ әзірлеу дәстүрлерінің мәдени құндылығын және олардың асқа өмір салтының маңызды бөлігі ретінде қарайтынын атап өтті.