Рио-де-Жанейродағы карнавал 8 млн адамды жинап, экономикалық рекорд орнатуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл Рио-де-Жанейрода өтетін карнавалға 460 топ қатысады, олар бір айдан астам уақыт бойы өнер көрсетеді. Бұл туралы АЗЕРТАДЖ хабарлады.
Агенттік SAPO интернет-порталына сілтеме жасап хабарлауынша, ресми деректерге сәйкес, Бразилияның ең әйгілі фестивалі саналатын Рио-де-Жанейро карнавалына шамамен 8 миллион адам — қала тұрғындары мен туристер жиналады деп күтіліп отыр. Бұл қала экономикасына айтарлықтай пайда әкелмек.
— Өткен жылы карнавал Рио экономикасына 5,7 млрд реал (шамамен 919 млн еуро) кіріс әкелді. Ал 2026 жылы бұл көрсеткіш одан да жоғары болады деп күтіледі, — деді Riotur туристік компаниясының президенті Бернардо Феллоуз қала әкімдігінде өткен баспасөз мәслихатында.
Белгілі болғандай, тек көшедегі карнавалдық шерулердің өзі шамамен 6 миллион адамды тартпақ. Олар бір айдан астам уақыт бойы музыка, би мен мерекелік көңіл күйге бөленіп, қала көшелерінде болады.
Көше фестиваліне қатысатын 460 топ 18 қаңтар мен 22 ақпан аралығында Рионың кварталдары мен басты көшелерін думанға бөлейді.
2026 жылға жергілікті билікке топтардан 803 өтінім түскен, бұл өткен жылмен салыстырғанда 118-ге көп. Алайда, шерулерге 35 жаңа топты қосуға мүмкіндік болғанымен, логистикалық себептерге байланысты басымдық дәстүрлі топтарға берілген көрінеді.
Ең көп қойылым мен шерулер Рио қаласының орталығында өтеді. Одан кейін туристер көп шоғырланатын, әлемге әйгілі Копакабана мен Ипанема аудандарын қамтитын аймақтарда ұйымдастырылады.
Бағдарлама әртүрлі аудиторияға арналған: балалар мен отбасыларға арналған шаралардан бастап, Cordão da Bola Preta сияқты 1 миллионнан астам адамды жинайтын дәстүрлі мерекелерге, сондай-ақ әнші Анитта секілді танымал өнерпаздар ұйымдастыратын атақты «мегаблоколарға» (ірі көше кештері) дейін бар.
Қалалық кеңестің мәліметінше, Риоға келетін қалған 2 миллион адам 13–22 ақпан аралығында өтетін карнавал аптасында Самбадромдағы шерулерді тамашалау үшін жиналады.
Осыдан бұрын хабарланғандай, коронавирус пандемиясы кезінде Рио-де-Жанейро билігі жыл сайын өтетін әйгілі карнавалдан бас тартты.