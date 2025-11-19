Roblox чат пайдаланушылары үшін жас шектеулерін енгізеді
АСТАНА.KAZINFORM - Roblox чат пайдаланушылары үшін жаңа қауіпсіздік стандартын іске қосқанын хабарлады, яғни байланыс мүмкіндіктеріне қол жеткізу енді бет-әлпетті тексеру арқылы жүзеге асады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Компания кәмелетке толмағандар мен ересектер арасындағы өзара байланысты шектейтінін хабарлады.
Бет-әлпетті тексеру технологиясын қолдана отырып, Roblox пайдаланушыларды жас топтарына бөледі, бұл оларға «Сенімді контактілер» тізіміне қосылмаған жағдайда ғана құрдастарымен байланысуға мүмкіндік береді. Компания өкілдерінің айтуынша, бұл платформадағы байланысты қауіпсіз және жас ерекшеліктеріне сәйкес етеді.
Ерікті жасты тексеру осы кезеңде басталады. Міндетті талап желтоқсан айының басында Аустралия, Жаңа Зеландия және Нидерланды сияқты таңдаулы елдерде күшіне енеді және 2026 жылдың қаңтарына дейін бүкіл әлемге таралады.
Roblox жас мөлшерін тексеру үшін пайдаланылатын барлық суреттер мен бейнелерді компания серіктесі өңдеп, содан кейін бірден жойылатынын баса айтады. Бұл процесс құрылғының камерасын пайдаланып қолданба арқылы жылдам және қауіпсіз жүзеге асырылады. Тексеру ерікті түрде болады, бірақ онсыз чат функциялары қолжетімді болмайды.
Компания бұл барлық жастағы пайдаланушылар арасындағы өзара әрекеттесуді жақсартады және қауіпсіз онлайн кеңістік жасайды деп мәлімдейді.
Біз бұған дейін Roblox цифрлық кеңістігіне жан-жақты шолу жариялаған болатынбыз және оның неліктен бүкіл әлем бойынша миллиондаған жас пайдаланушыларды тартатынын түсіндірдік.