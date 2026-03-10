Романтикалық кездесу сылтауымен жасалған алаяқтық: Астанада үш қыз сотталды
АСТАНА. KAZINFORM – Бір топ қыз алаяқтық жүйе ұйымдастырып, танысу сайттары арқылы жәбірленушілермен танысып, қарым-қатынасты жалғастыру үшін жалға алынған пәтерде кездесуді ұсынған. Бұл туралы Астана қаласының прокуратурасы мәлім етті.
— Кейіннен олар Астана қаласында пәтерді жалға беру туралы хабарландырулар орналастырып және тартымды интерьердің фотосуреттерін тіркеп, алдағы уақытты бірге өткізу үшін пәтерді бір тәулікке жалға алуды ұсынған. Алаяқтық әрекет нәтижесінде 45-тен астам жәбірленуші жалпы сомасы шамамен 620 мың теңгені құрайтын қаражатты жалған пәтер үшін аударған, — делінген хабарламада.
Ақшалай қаражатты иемденген соң, кінәлі тұлғалар жәбірленушілермен хат алмасуды тоқтатып, олардың нөмірлерін бұғаттап отырған.
— Сот үкімімен олардың кінәні мойындауы және материалдық залалды өтеуі ескеріліп, үш қызға 3 жылдан 3 жыл 6 айға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалып, пробациялық бақылау белгіленіп, мәжбүрлі еңбекке тартылды, — деп хабарлады қалалық прокуратурадан.
Үкім заңды күшіне енді.
Қала прокуратурасы азаматтарға интернет арқылы келісімдер жасау кезінде сақтық шараларын ұстануды және ақпаратты алдын ала тексермей ақшалай қаражат аудармауды ұсынады.
Еске сала кетейік, Бас прокуратура 8 наурыз қарсаңында алаяқтық фактілері туралы ескерткен болатын.