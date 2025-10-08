Роналду алғашқы миллиардер футболшы атанды
АСТАНА.KAZINFORM - Bloomberg агенттігінің мәліметінше, португалиялық футболшы Криштиану Роналдудың байлығы 1,4 миллиард долларға бағаланды, деп хабарлайды ТАСС.
Осылайша португалиялық доллар миллиардері атанған алғашқы футболшы болды, деп жазады Bloomberg.
Bloomberg алғаш рет португалиялық шабуылшының таза байлығын бағалап, оны Bloomberg миллиардерлер индексіне енгізді.
Айта кетейік, Роналду көптен бері өзінің басты қарсыласы аргентиналық Лионель Мессимен бір деңгейде табыс тапқанымен, бұл 2023 жылдан бері жағдай күрт өзгерді.
Сол жылы Роналду Сауд Арабиясының «Аль-Наср» клубымен рекордтық 200 миллион долларлық келісімшартқа қол қойды. Оның келісімшарты маусым айында ұзартылды және қазір оның құны 400 миллион доллардан асады.
Месси америкалық «Интер Майами» клубында 2023 жылдан бері қарапайым жалақыға ойнады, бірақ зейнеткерлікке шыққанда клубтан үлес алады.
Агенттіктің хабарлауынша, бұл аргентиналыққа португалиялықтардың байлығын теңестіруге мүмкіндік береді.
40 жастағы Роналду Чемпиондар лигасының бес дүркін жеңімпазы, Еуропа чемпионы, Ұлттар лигасының екі дүркін жеңімпазы және ұлттық құрамасының, Еуропа чемпионатының, Чемпиондар лигасының және клубтар арасындағы әлем чемпионатының барлық уақыттағы үздік ойыншысы. Роналду – ресми матчтарда 900 гол соққан алғашқы футболшы.
Бұған дейін Роналду соққан голдар бойынша жаңа әлемдік рекорд орнатқаны хабарланған болатын.