KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:52, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Рудный кенішінде жұмысшы жарақат алды

    АСТАНА.KAZINFORM - Рудныйдағы «Соколов-Сарбай тау-кен өндіру өндірістік бірлестігі» АҚ-ның Соколовская шахтасында апат болды. Жару жұмыстары кезінде бір қызметкер жарақат алды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.

    шахта
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Компанияның хабарлауынша, шахтадан көлемді кен шығару кезінде жарылғыш зат қолданылып, жұмысшы жарақат алған.

    Жарақат алған жұмысшы қалалық ауруханада медициналық көмек алып жатыр. Оқиғаның себебі мен мән-жайын анықтау үшін тергеу жүргізіліп жатыр.

    Бұған дейін Маңғыстауда 20 жастағы жұмысшы лифт шахтасына құлап, қайтыс болған.

    Тегтер:
    Шахтадағы апат Қостанай облысы Рудный
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар