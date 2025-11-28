Рудныйдың жылу жүйелері жекеменшікке берілуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы ақпарат Ұлттық приватизация кеңсесінің порталында жарияланды. Бұл шешім жеке инвесторларды тарту, компанияны тиімдірек ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында қабылданған, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Құжатқа жылумен жабдықтау саласындағы компаниядағы мемлекеттік үлесті немесе бақылаушы пакетті жеке инвесторға беру ұсынылады. Бұл шешімнің мақсаты – жеке қаражат тарту, компанияны тиімдірек ету және бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
Айта кету керек, бұл күтпеген шешім болып отыр — кәсіпорын 2020 жылға дейін «ССГПО» АҚ меншігінде болған, кейін ғана мемлекеттік меншігіне өткен.
Мүліктік кешенге ғимараттар мен құрылыстар, соның ішінде жылу магистральдары, сорғы станциялары, әкімшілік-өндірістік корпус, қоймалар, гараждар, қазандық және өндірістік ғимараттар кіреді.
Бұл бірлестік табиғи монополияларға жатады, табысы тарифтер арқылы қалыптасады, бірақ тарифтер нақты өндіріс шығындарын толығымен жаба алмайтындықтан қаржылық тапшылық бар.
Кәсіпорын басшысы Олег Абылқайыров бұл мәселе әлі де қаралуы және талқылануы мүмкін екенін айтты.
— Біз бұл мәселеге назар аудардық, талқылау жүргізілетін болады деп үміттенеміз, — деп түсіндірді ол.
Қазақстан бойынша жалпы 473 нысан тізімге енгізілген. Оның 49-ы — Қостанай облысына тиесілі. Каталогта Арқалық, Лисаковск және басқа аудандардың жылу-энергетикалық компаниялары, сондай-ақ ветеринарлық станциялар көрсетілген.
Сонымен қатар, құжатта Қостанай жылу-энергетикалық компаниясы көрсетілген. 2021 жылы кәсіпорын «Нұрлы Жол» жылу жүйелерін жаңғырту бағдарламасын жүзеге асыру үшін алынған несиелік келісімдер бойынша негізгі қарызды төлеуді бастаған. Қайтару график бойынша жүргізіліп, негізгі қарыз қалдығы белгіленген тәртіппен төленіп жатыр.
2025 жылдың наурызында Қазақстанда мемлекеттік үлесі бар шамамен 500 кәсіпорынды жекешелендіру жоспарланғаны хабарланған еді.
Бұдан бұрын Жоғары аудиторлық палата төрағасы Әлихан Смайылов Парламент палаталарының бірлескен отырысында жекешелендіру шараларынан бюджетке түскен кірістерді атады.