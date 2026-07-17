Румыниядағы Яссы турнирі: жарыстың 1-ракеткасын жеңген Жібек Құламбаева финалға шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева жұптық сында Яссы (Румыния) WTA 250 турнирінің финалына жолдама алды.
Қазақстандық теннисші армениялық Алина Чараевамен бірге жартылай финалда жарыстың 1-ракеткалары, бельгиялық Магали Кемпен – ресейлік Александра Пановаға тап келді.
Бірінші партия 6:4 есебімен қазақстандық-армениялық жұптың пайдасына шешілді.
Екінші сетте тай-брейкте Жібек пен Алина таразы басын аудара білді – 7:6 (7:3).
Бір сағат 50 минутқа созылған бәсеке барысында Жібек Құламбаева – Алина Чараева эйс жасамағанымен, 7 брейк-пойнттың алтауын пайдаланды. Кемпен – Панова 2 эйс, 5 брейкпен (7 брейк-пойнт) көзге түсті.
Осылайша, сенсация жасаған Жібек Құламбаева – Алина Чараева финалда ресейлік Ирина Хромачева – чехиялық Анна Детюк немесе чехиялықтар Доминика Малечкова – Магдалена Скох жұптарының жеңімпазымен чемпиондық атаққа таласады.
Қазақстанның екінші, әлемнің 82-ракеткасы Юлия Путинцева жекелей сында ширек финалда рейтингіде 97-орындағы мысырлық Маяр Шерифке жол берді – 2:6, 6:3, 6:7 (5:7).
Сөйтіп, Юлия Путинцева жартылай финалдан тыс қалды.
Еске салайық, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Румыниядағы турнирдің жартылай финалына жолдама алғанын жазған едік.
Сондай-ақ Александр Шевченко Швейцариядағы турнирдің ширек финалында ойнайды.