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    Румыниядағы Яссы турнирі: жарыстың 1-ракеткасын жеңген Жібек Құламбаева финалға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Жібек Құламбаева жұптық сында Яссы (Румыния) WTA 250 турнирінің финалына жолдама алды.

    Румыниядағы Яссы турнирі: жарыстың 1-ракеткасын жеңген Жібек Құламбаева финалға шықты
    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    Қазақстандық теннисші армениялық Алина Чараевамен бірге жартылай финалда жарыстың 1-ракеткалары, бельгиялық Магали Кемпен – ресейлік Александра Пановаға тап келді.

    Бірінші партия 6:4 есебімен қазақстандық-армениялық жұптың пайдасына шешілді.

    Екінші сетте тай-брейкте Жібек пен Алина таразы басын аудара білді – 7:6 (7:3).

    Бір сағат 50 минутқа созылған бәсеке барысында Жібек Құламбаева – Алина Чараева эйс жасамағанымен, 7 брейк-пойнттың алтауын пайдаланды. Кемпен – Панова 2 эйс, 5 брейкпен (7 брейк-пойнт) көзге түсті. 

    Осылайша, сенсация жасаған Жібек Құламбаева – Алина Чараева финалда ресейлік Ирина Хромачева – чехиялық Анна Детюк немесе чехиялықтар Доминика Малечкова – Магдалена Скох жұптарының жеңімпазымен чемпиондық атаққа таласады.

    Қазақстанның екінші, әлемнің 82-ракеткасы Юлия Путинцева жекелей сында ширек финалда рейтингіде 97-орындағы мысырлық Маяр Шерифке жол берді – 2:6, 6:3, 6:7 (5:7).

    Сөйтіп, Юлия Путинцева жартылай финалдан тыс қалды.

    Еске салайық, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның Румыниядағы турнирдің жартылай финалына жолдама алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ Александр Шевченко Швейцариядағы турнирдің ширек финалында ойнайды.

    Жібек Құламбаева Спорт Теннис Турнир
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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