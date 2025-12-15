«S-Group» қаржы пирамидасы 136 млн теңгеден астам залал келтірді
АСТАНА. KAZINFORM – ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру және басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады.
«S-Group» компаниясы өзін Ұлыбританиядағы инвестициялық қор ретінде таныстырып, Forex нарығында сенімгерлік басқару, майнинг және SWP, SWCT ішкі криптотокендерімен сауда жүргізу қызметтерін ұсынатынын мәлімдеген. Салымшыларға айына 15%-20%, жылына 120%-180% көлемінде табыс уәде етілген.
Инвестициялық қызметтің шынайы жүргізіліп жатқандай көрінуі үшін қатысушыларға компанияның сайтындағы жеке кабинетке қолжетімділік берілген, онда виртуалды депозиттер, «табыстың өсімі» және есептелген қаражат көрсетілген. Алайда іс жүзінде салымшылардың қаражаты инвестицияланбаған, күдіктілердің жеке қажеттіліктеріне жұмсалған.
Келтірілген залалдың жалпы сомасы 136 млн теңгеден асты.
Қылмыстық жолмен алынған табысқа ұйымдастырушылар елордада 2 пәтер және 2 автокөлік сатып алған, оларды мүмкін болатын тәркілеуден жасыру мақсатында сенімді тұлғалардың атына рәсімдеген.
Сот санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды.
Күдіктілерге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде елден шықпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхат қолданылды.
Тергеу жалғасып жатыр.
ҚР ҚІЖК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Айта кетейік, Қарағандыда «Үміт Самғау» қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар тергеліп жатыр.