Қытай тәжік-ауған шекарасында тоғыз нысан салады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай Тәжікстанның Ауғанстанмен шекарасында шекара инфрақұрылымының тоғыз нысанын салады. Тиісті келісімді 4 наурызда Тәжікстан Республикасы Оли Маджлиси (парламенттің төменгі палатасы) намояндагон Маджлиси мақұлдады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Душанбедегі меншікті тілшісі.
«Садои мардум» парламенттік газетінің мәліметінше, жоба Тәжікстанның шекара әскерінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға бағытталған. Оған ғимараттар салу, заманауи жабдықтар, бақылау құралдары, байланыс және инженерлік жүйелермен жабдықтауды қамтиды.
— Құрылыстың жалпы ауданы — 17 мың шаршы метр. Шекара нысандарының құрылысына қажетті шығын 424,8 млн қытай юані, Қытай үкіметі оны тегін беріп отыр, — деп хабарлады Тәжікстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік комитеті төрағасының бірінші орынбасары Муродали Раджабзода парламент депутаттарына.
Ол Қытай Халық Республикасы үкіметімен бұрын жасалған келісім аясында 2017-2018 жылдары 12 шекара нысаны салынғанын қосып өтті.
Еске сала кетсек, 2025 жылдың қарашасында Тәжікстанның оңтүстігінде Ауғанстан аумағынан жасалған қарулы шабуыл салдарынан Қытайдың үш азаматы қаза тапты.
Ал 2025 жылғы 24 желтоқсанда тәжік-ауған шекарасында болған қарулы қақтығыста Тәжікстанның Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитеті (ҰҚМК) шекара әскерлерінің екі әскери қызметшісі қаза тапты.