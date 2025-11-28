Тәжік-ауған шекарасындағы қарулы шабуыл: үш шетелдік азамат қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Тәжікстанның оңтүстігінде Ауғанстан аумағынан жасалған қарулы шабуыл салдарынан Қытайдың үш азаматы қаза тапты, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Тәжікстан СІМ мәліметінше, 2025 жылдың 26 қарашасына қараған түні Хатлон облысындағы «Ёл» шекара жасағының жауапты аймағында орналасқан «Шохин СМ» ЖШС қызметкерлерінің базасына Ауғанстан аумағынан қарулы шабуыл жасалған.
Шабуыл атыс қаруы мен гранаталармен жабдықталған ұшқышсыз ұшу аппаратын қолдану арқылы жүзеге асырылған.
- Тәжік тарапының Тәжікстан мен Ауғанстанның шекаралас аймақтарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету және өзара тиімді ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру бойынша үздіксіз күш-жігеріне қарамастан, көршілес мемлекетте орналасқан қылмыстық топтардың әрекеттері шекара бойындағы жағдайды тұрақсыздандыруын жалғастырып жатыр, - деп хабарлады СІМ.
Бұған дейін Пәкістанның Ауғанстан аумағына жасаған шабуылынан ондаған адам қаза тапқанын хабарлаған болатынбыз.
Атбасарда тәжік-ауған шекарасында қаза тапқан 17 жауынгерге арналған мемориал ашылғанын жазған едік.