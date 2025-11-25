Пәкістанның Ауғанстан аумағына жасаған шабуылынан ондаған адам қаза тапты
АСТАНА.KAZINFOFM — Пәкістан әуе күштері Ауғанстанға әуе шабуылын жасады. Бір мезгілде үш шығыс провинциясына соққы беріліп, он бейбіт тұрғынның өмірін қиды. Бұл туралы X платформасында Ауғанстанның билеуші Талибан қозғалысының өкілі Сабихуллах Муджахид мәлім етті, деп хабарлайды BILD.
Әзірге Исламабадтан ресми түсінік берілген жоқ, бірақ жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, Пәкістан әскерилері әуе шабуылдарын растады.
Көршілес екі ел арасындағы шиеленіс жылдам ушығып барады. Қазан айының өзінде-ақ қанды қақтығыстар болды: Кабулдағы террористік шабуылдар туралы айыптаулардан кейін Талибан Пәкістанның шекара бекеттеріне шабуыл жасап, соңы ауқымды шайқастарға әкелді.
Пәкістан Кабул бірқатар террористік шабуылдарға қатысы бар Пәкістан Талибан қозғалысының мүшелерін жасырып отыр деп айыптайды. Ауғанстан билігі мұны жоққа шығарады.
Жаңа шабуылдар Пәкістандағы екі террористік шабуылдан кейін болды. Қараша айының ортасында Исламабадтағы террорист 12 адамның өмірін қиды. Бір күн бұрын Пәкістанның тағы бір қаласында, Пешаварда, үш сарбаз қаза тапты. Осыдан кейін Пәкістанның қорғаныс министрі Хаваджа Асиф Исламабад Ауғанстандағы нысандарға шабуыл жасайтынын мәлімдеді. Кабул кек алуға уәде берді. Муджахидтің айтуынша, өз аспанын, аумағын және азаматтарын қорғау — елдің «заңды құқығы», ал Талибан «қажетті жауапты тиісті уақытта береді».