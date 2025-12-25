Салық жүйесі бизнес өкілдерімен сенімді серіктестік орнату тәсіліне көшуі керек - Тоқаев
ТАРАЗ.KAZINFORM - Жамбыл облысының тұрғындарымен кездесуі барысында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бизнесі мықты мемлекеттің халқы – бақуатты, қоғамы тұрақты болатынын айта келе, елде кәсіпкерлерге барынша жағдай жасалып отырғанын атап өтті.
Бірінші қаңтардан бастап жаңа Салық кодексі күшіне енеді. Салық жүйесі бақылау-жазалау тәсілінен бизнес өкілдерімен сенімді серіктестік орнату тәсіліне көшуі керек. Бұл – Үкіметтің алдында тұрған міндет.
Облыстардағы іскерлік ахуалды жақсарту үшін «Іскер аймақ» бағдарламасы жүзеге асырылады. Бұл жоба, ең алдымен, ауылдар мен шағын қалаларда кәсіпкерлікті дамытуға арналған.
-Бизнесі мықты мемлекеттің халқы – бақуатты, қоғамы тұрақты болады. Бүгінде шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 40 пайызға жақындады. Кәсіпкерлер 4,5 миллионға жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. Бұл – еліміздегі еңбекке жарамды азаматтардың жартысына жуығы деген сөз,-деді Мемлекет башысы.
Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев өндіріс саласы тың серпінге ие болғанына тоқталды.
-Елімізде белгілі шетелдік және отандық компаниялар ойдағыдай жұмыс істеп жатыр, ірі өндіріс орындары ашылып жатыр. Биылдың өзінде 33 зауыт іске қосылды,-деді ол.
Айта кетейік, Мемлекет басшысы Жамбыл облысында жұмыс сапарымен жүр. Президент онда бірқатар өнеркәсіптік және әлеуметтік нысандарды аралап көрді.