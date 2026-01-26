Салық жүйесіндегі цифрлық жаңалықтар — декларация тапсыру жеңілдейді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда салық декларациясын автоматты түрде тапсыру мүмкіндігі іске қосылды. Енді салық төлеушілер алдын ала толтырылған декларацияны ала алады.
Оны тексеріп, қажет болса түзетіп, бірнеше минутта тапсыруға болады.
Бұл жаңалық әсіресе ҚҚС бойынша есеп беретін кәсіпкерлер үшін уақытты үнемдеуге және әкімшілік жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Бұл туралы Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов мәлімдеді.
Салық есептілігін цифрландыру аясында декларацияларды алдын ала толтыру жүйесі кезең-кезеңімен енгізіліп жатыр.
Вице-министрдің айтуынша, реформаның негізгі мақсаты — салық төлеушілерге түсетін әкімшілік жүктемені азайтып, есепті тапсыру процесін барынша жеңілдету.
— Біздің негізгі мақсатымыз — декларация тапсыру процесін мүмкіндігінше автоматтандыру. Себебі салық салуға қажетті деректердің басым бөлігі қазірдің өзінде мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар, — деді Ержан Біржанов.
Алдын ала толтырылған декларация сервисі 20 қаңтардан бері жұмыс істеп тұр. Қысқа уақыт ішінде оны 2 мыңға жуық салық төлеуші пайдаланып үлгеріпті. Жүйе автоматты түрде салық салынбайтын айналым, жалпы айналым және басқа да негізгі көрсеткіштерді көрсетеді, ал салық төлеуші өз қажетіне қарай мәліметтерді түзете алады.
Оған қоса жүйеге жасанды интеллект негізіндегі ассистент қосылады. Бұл құрал салық төлеушінің профилін, есепті кезеңін және қолданылатын режимін ескере отырып, декларацияны қалай толтыру керектігін ұсынады.
— ҚҚС төлеушілердің барлығы бірдей емес. Біреуі бөлек есеп жүргізеді, біреуі пропорционалды есеп қолданады. Осындай жағдайда ЖИ-ассистент салық төлеушінің есебін дұрыс және ыңғайлы түрде толтыруға бағыт береді. Қазіргі уақытта ол сынақ режимінде жұмыс істеп тұр. Биыл бірінші тоқсанның есептік кезеңінде толық қолданысқа енгізіледі, — деп атап өтті вице-министр.
Сонымен қатар, өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды тіркеу рәсімі де жеңілдетілген. Азамат e-Salyq Business арқылы қызмет түрін көрсетіп, табысын енгізіп, электрондық чек жасайды, сол арқылы өзін-өзі жұмыспен қамтыған ретінде автоматты түрде тіркеледі. Бұл жаңа жүйе халық арасында кең қолданылып жатыр. Бүгінге дейін 130 мыңнан астам азамат өз қызметін заңдастырған.
— Біздің мақсат — салық төлеуші мен мемлекет арасындағы өзара іс-қимылды барынша қарапайым әрі ыңғайлы ету. Цифрландыру — осы реформаның негізгі тірегі, — деп қорытындылады Ержан Біржанов.
Айта кетейік, Үкіметте салық реформасын енгізу барысы және бизнесті қолдау шаралары талқыланды.