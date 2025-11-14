Самат Смақов «Жетісу» командасының бас бапкері қызметінен кетті
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық маман Самат Смақов «Жетісу» командасындағы жаттықтырушы қызметінен кетті. Бұл жөнінде талдықорғандық команданың баспасөз қызметі мәлім етті.
Самат Смақов 1978 жылы дүниеге келген. 1997-2017 жылдары қазақстандық, ресейлік және түркиялық клубтарда ойнады.
2018 жылдан бері бапкерлікпен айналысады. Өткен жылдан бері талдықорғандық «Жетісу» клубының бапкері болып келеді.
Биыл талдықорғандық команда ел біріншілігінде 21 ұпаймен он екінші орынды місе тұтты. Соған қарамастан Премьер-лигадағы орнын сақтап қалды. Сондай-ақ ол 2023 жылы бірінші лигада Семейдің «Елімай» клубының бас бапкері атанып, команданың Премьер-лигаға оралуына ықпал етті.
Айта кетсек, биыл Самат Смақов Қазақстан Премьер-лигасының V турындағы «Ордабасы» мен «Жетісу» кездесуінде бас төрешіге тіл тигізіп, әдепсіз сөздер айтқан. Осыған байланысты ол төрт ойыннан шеттетілді.