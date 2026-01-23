KZ
    Сандық аналогтардан 12 есе жылдам: Қытай энергия үнемдейтін ЖИ чипін шығарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Бейжің университетінің зерттеушілері негізгі көрсеткіштер бойынша заманауи сандық архитектуралардан айтарлықтай асып түсетін ЖИ жүйелеріне арналған мамандандырылған аналогтық чипті жасап шығарды, деп хабарлайды South China Morning Post.

    Китайские ученые разработали энергоэффективный аналоговый чип для ИИ
    Фото: South China Morning Post

    Хабарланғандай, жаңа чип сандық аналогтарына қарағанда 12 есе жылдам, бұл ретте оның энергияны тұтынуы 200 еседен астам төмен. Ұсынылған әзірлеме нақты деректерді өңдеуге қабілетті, бұл Жи жүйелерінің энергияны көп қажет ететін сандық процессорларға тәуелділігі туралы түсінікті өзгертеді.

    Құрылғының архитектурасы тек қарапайым есептеуге ғана емес, сонымен қатар жеке ұсыныстар мен кескіндерді өңдеуді қоса алғанда күрделі тапсырмаларға да бейімделген.

    Жаңа шешімнің тиімділігі ауқымы жағынан Netflix және Yahoo жаһандық платформалары қорларымен салыстыруға болатын деректер жиынтығында сыналды. Медиаконтентті компрессия бойынша сынақтан өткізу аясында чип сурет сапасын жоғары дәлдіктегі сандық есептеулермен салыстыруға болатындай сақтап, жад көлемін екі есе азайта алды.

    Бұған дейін қытайлық робототехника саласындағы ЖИ стартапы әлемдік рейтингте көш бастағанын жаздық. 

    Жасанды интеллект Қытай Шекаралас мемлекеттер
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
