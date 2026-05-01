Сандуғаш Кенжебаева Қытайдағы турнирдің финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, WTA рейтингісінде 1 465-орында тұрған Сандуғаш Кенжебаева жұптық сында Луан (Қытай) ITF W15 турнирінің финалына өтті.
Қазақстандық спортшы ресейлік Мария Калякинамен бірге әуелі тартысты бәсекеде қытайлықтар Яцзин Цао — Юпин Ванды жолдан тайдырды — 2:6, 7:5, 10:7.
Қазақстандық-ресейлік жұп ширек финалда жарыстың 1-ракеткалары, жергілікті теннисшілер Цзяи Ван — Ихань Ванға тап келді.
Қарсыластарының фаворит болғанына қарамастан, Сандуғаш пен Мария бұл жолы да супер тай-брейкте жеңісті жұлып алды — 6:2, 2:6, 12:10.
С.Кенжебаева — М.Калякина жартылай финалда тағы да қытайлықтар Линжу Ге — Сяо Танмен шеберлік байқасты.
Бірінші партияда 6:4 есебі тіркелді. Екінші сетте қазақстандық-ресейлік дуэт тай-брейкте сәтті ойнады — 7:6 (7:5).
Осылайша, финалға жолдама алған Сандуғаш Кенжебаева — Мария Калякина соңғы бәсекеде Қытай елінің өкілдері Чэнь Янь — Ма Жосимен чемпиондық атақты сарапқа салады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшілердің Испаниядағы турнирдің финалында ойнайтынын жазған болатынбыз.