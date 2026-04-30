KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Қазақстандық теннисшілер Испаниядағы турнирдің финалында ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисшілер Асылжан Арыстанбекова мен Іңкәр Дүйсебай жұптық сында Мадрид (Испания) ITF W15 турнирінің финалына шықты.

    Қазақстандық теннисшілер Испаниядағы турнирдің финалында ойнайды
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 2-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық дуэт алдымен италиялық Эмма Фьоре — франциялық Элоиз Гурнені қапы қалдырды — 6:2, 6:2.

    Іңкәр мен Асылжан ширек финалда португалиялықтар Тереза Франку Диаш — Аналу Фрейтаспен ойнауы тиіс еді. Бірақ қарсыластары матчқа қатысудан бас тартты.
    А.Арыстанбекова — І.Дүйсебай жартылай финалда румыниялық Мария Тома — өзбекстандық Севиль Юлдашеваның мысын басты — 6:4, 7:5.

    Асылжан Арыстанбекова — Іңкәр Дүйсебай финалда испаниялық Селия Сервино Руис — словакиялық Тамара Шрамковамен бас жүлдені сарапқа салады.

    Рейтингіде 1 093-орындағы А.Арыстанбекова жекелей сында да сәтті өнер көрсетуде. Ол алдымен испаниялық Карлота Кортеден айласын асырды — 6:4, 6:2.

    Асылжан бүгін әлемнің 855-ракеткасы, тағы бір испаниялық Клаудия Феррер Перестен басым түсті — 6:4, 6:0. Сөйтіп ширек финалға жолдама алды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Ролан Гаррос турниріне Қазақстаннан кімдер қатысатынын жазған болатынбыз. 

    Сондай-ақ Заңғар Нұрланұлы әлемдік рейтингіде рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. 

    Анна Данилина Франциядағы жарыстың финалына жолдама алды

    Испания Спорт Теннис турнир
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторы