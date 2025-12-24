Санта-Клаустың шанасы жерді айналып ұшуды бастады — Flightradar
АСТАНА. KAZINFORM — Рождество мерекесі қарсаңында Санта-Клаустың бұғыға артылған шанасы жер шарын айналып ұшуын бастады, деп хабарлайды ТАСС.
Сиқырлы саяхатты кез келген адам Flightradar арқылы тікелей тамашалай алады.
Агенттіктің мәліметінше, Санта-Клаус 23 желтоқсан күні солтүстік полюстен аттанған. Оның шанасы 17:50 шамасында (Мәскеу уақытымен) Финляндияның үстінен 18,2 шақырым биіктікте оңтүстік-батысқа қарай бет алған.
Сантаның «ұшып-қонуын» дәстүрлі түрде Солтүстік Американың Біріккен аэроғарыштық қорғаныс қолбасшылығы (NORAD) бақылайды. Ведомство ресми бақылауды тек 24 желтоқсанға қараған түні бастайды.
Санта-Клаус — Батыс Еуропа мен Солтүстік Америкадағы танымал сиқырлы кейіпкер, ол дәстүр бойынша Рождествода балаларға сыйлықтар әкеледі.
