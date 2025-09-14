KZ
    Санжар Тәшкенбай әлем біріншілігінде топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық былғары қолғап шебері Санжар Тәшкенбай Ливерпульдегі (Ұлыбритания) әлем біріншілігінде жеңіс тұғырынан көрінді. 

    Санжар Тәшкенбай – әлем чемпионатының жеңімпазы
    Фото: ҰОК

    Жерлесіміз 50 келіге дейінгі салмақтың финалында Алдарқхишиг Баттулгамен (Моңғолия) өзара мықтыны анықтады.

    Санжар Тәшкенбай жекпе-жектің бірінші кезеңінен бастап тізгінді қолына алды. Толық үш раунд бойы басымдығын сақтап қалған жерлесіміз төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.

    Осылайша, Санжар Тәшкенбай (50 келіге дейін) әлем чемпионатында Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы алтын медальді салды.

    Бұған дейін Назым Қызайбай Ливерпульдегі әлем чемпионатының күміс жүлдесін иеленген болатын. 

