Сарапшы: БАӘ-нің ОПЕК-тен шығуы – энергетикалық егемендіктің жаңа дәуірі
АСТАНА.KAZINFORM - Біріккен Араб Әмірліктері 1 мамырдан бастап ОПЕК-тен шығатынын және ОПЕК+ келісіміне қатысуын тоқтататынын ресми түрде жариялады. Қытай-ШЫҰ Сауда-экономика институтының вице-президенті, профессор Шэн Ли Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісіне берген эксклюзивті сұхбатында бұл қадамның себебін және оның әлемдік энергетикалық нарық архитектурасына әсерін талқылады.
Сарапшының айтуынша, Абу-Дабидің шешімі ресурстарды басқару парадигмасындағы түбегейлі өзгерісті білдіреді. Бұл ұжымдық өндірісті шектеу саясатынан өндірістік қуатты басқарудағы ұлттық икемділік стратегиясына ауысуды білдіреді.
- Бұл қадам квота бөлуге қатысты жинақталған қайшылықтарды көрсетеді. БАӘ экономикалық өсімді сыртқы шектеулермен шектемей, кеңейтілген өндірістік қуатының әлеуетін толық жүзеге асыруға тырысады, - деп атап өтті Шэн Ли.
Профессор бір негізгі ойыншының шығуы нарықты бірден тұрақсыздандырмайды, бірақ ОПЕК+ форматының тұрақтылығы үшін прецедент жасайды деп санайды.
- Геосаяси тұрғыдан алғанда, бұл Парсы шығанағындағы динамиканың, әсіресе Сауд Арабиясымен қарым-қатынастың қайта қалыптасуын және державалардың экономикалық сенімділігінің артып келе жатқанын көрсетеді, - деп қосты ол.
Оның айтуынша, бүгінде өндірушілер қысқа мерзімді пайданы барынша арттыру мен жаһандық энергетикалық ауысудан туындаған белгісіздік арасында тепе-теңдік сақтауға мәжбүр.
- БАӘ-нің шығуы ОПЕК+-тің бірден күйреуіне әкелмейді, бірақ нарықты трансформациялаудың қуатты катализаторы болады. Әлем қатаң, үйлестірілген бақылау дәуірінен әрбір өндіруші сұраныс құрылымының өзгеруіне қарамастан нарық үлесі үшін күресетін бәсекеге қабілетті ұлттық стратегиялар кезеңіне ауысып жатыр, - деп қорытындылады ол.
Бұған дейін БАӘ-нің ОПЕК пен ОПЕК+-тен шығатыны туралы хабарланған болатын.