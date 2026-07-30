Сарапшы: теледебаттар биылғы сайлау науқанындағы саяси партиялар үшін басты сынаққа айналады
АСТАНА. KAZINFORM – Сайлау науқанының алғашқы күндері саяси партиялардың дәстүрлі үгіт-насихатпен ғана шектелмей, ашық саяси бәсекеге де басымдық бергенін көрсетті. Өздерінің сайлауалды бағдарламаларын таныстырумен қатар, олар мемлекеттік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша жария пікірталасқа белсенді түрде араласты. Бұл туралы «САЙЛАУ-2026: медиа және цифрлық платформалар» сарапшылар алаңында «Қоғамдық келісім» РММ басқарма басшысы Елдос Жұмағұлов мәлімдеді.
Сарапшының айтуынша, науқанның алғашқы кезеңінен-ақ қоғам назарында бизнес мүдделерінің өкілдігі, салық саясаты, ауылдық аумақтарды дамыту және экологиялық күн тәртібі мәселелері болды. Бұл қазіргі сайлау науқанының алдыңғы сайлаулармен салыстырғанда мазмұнды саяси бәсекенің анағұрлым жоғары деңгейімен ерекшеленетінін көрсетеді.
Елдос Жұмағұловтың айтуынша, саяси бәсеке бірден бірнеше деңгейде өрбіп жатыр. Қатысушылар бір-бірінің кәсіби құзыреті мен саяси тәжірибесіне қатысты пікірталас жүргізіп жатқан партияаралық полемикамен қатар, партияішілік үдерістер де сайлау науқанының барысына елеулі ықпал етуде.
-Мұндай жағдайда теледебаттардың маңызы ерекше артады. Дәл сол жерде партиялардың өзара сыннан мазмұнды бағдарламалық талқылауға көше алатыны және сайлаушыларға сенімді балама ұсына алатыны айқындалады. Көп жағдайда бүкіл сайлау науқанының қалай қабылданатыны осы пікірталастардың сапасына байланысты болады, – деп атап өтті Елдос Жұмағұлов.
Сарапшының пікірінше, ашық саяси бәсекенің күшеюі азаматтардың саналы таңдау жасауына ықпал етіп, саяси партиялардың сайлауалды бағдарламаларының сапасына, дәлелдерінің негізділігіне және жария коммуникациясының деңгейіне қойылатын талаптарды арттырады.
Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты ұйымдастырған сарапшылар алаңы цифрлық дәуірдегі саяси коммуникацияның трансформациясы, сайлауалды үгіт-насихатта жасанды интеллектіні пайдалану, жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл, сондай-ақ электоралдық мінез-құлықтың заманауи үрдістері мен саяси партияларға қатысты қоғамдық күтулер мәселелеріне арналды.
Осыған дейін сайлау науқанында партиялар арасындағы пікірталас күшейгені туралы жаздық.