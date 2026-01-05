Сарапшылар 2026 жылы ең сұранысқа ие мамандықтарды атады
АСТАНА. KAZINFORM — Сарапшылар 2026 жылы еңбек нарығында ең көп сұранысқа ие болатын мамандықтарды анықтады. Ең өзекті салалардың қатарында IT және жұмысшы мамандықтар алдыңғы орында тұр, деп жазды 24 kg.
Биылғы жылы еңбек нарығында цифрлық мамандар мен қолданбалы кәсіп иелеріне деген жоғары сұраныс қатар сақталатыны атап өтілді. Жұмыс берушілер кәсіби дағдыларды бейімделгіштікпен және заманауи технологиялармен жұмыс істей алу қабілетімен ұштастыра білетін қызметкерлерді көбірек іздей бастады.
hh.ru деректеріне сәйкес, 2026 жылы ең сұранысқа ие мамандықтар қатарында бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеушілері, киберқауіпсіздік және деректермен жұмыс істейтін мамандар, сондай-ақ жұмысшы және жаппай кәсіп иелері болады.
Сарапшылардың бағалауынша, барлық сала үшін басты үрдіс — цифрлық дағдыларды (оның ішінде жасанды интеллектпен, бағдарламалық жасақтамамен, жабдықтармен және деректермен жұмыс істеу) сыни ойлау мен бейімделгіштік сияқты икемді дағдылармен ұштастыра алатын мамандарға деген қажеттілік.
IT саласында бағдарламалық жасақтама әзірлеушілері көш бастап тұр. Әсіресе күрделі жүйелерді коммерциялық негізде әзірлеу тәжірибесі бар fullstack және Java-әзірлеушілер жоғары сұранысқа ие. Киберқауіпсіздік саласындағы мамандарға деген сұраныс та айтарлықтай артты. Бұл киберқауіптердің күшеюімен және бизнестің жаппай цифрлануымен байланысты. Сонымен қатар, деректерге сүйене отырып шешім қабылдауға көмектесетін data scientist мамандары, сондай-ақ жасанды интеллект пен машиналық оқыту инженерлері де өзектілігін сақтап отыр.
Сонымен қатар, біліктілік пен арнайы рұқсаттарды талап ететін жұмысшы мамандықтарға деген сұраныс жоғары деңгейде қалып отыр. Алдыңғы қатарда слесарьлар, машинистер, дәнекерлеушілер, монтажшылар, автослесарьлар мен механиктер тұр. Бұл мамандықтар бойынша жүздеген мың бос жұмыс орындары жарияланған.
Бұдан бөлек, курьерлер, жүргізушілер, сатушылар, әкімшілер, әртүрлі жұмысшылар мен тапсырыс жинаушылар сияқты жаппай мамандықтар Ресей еңбек нарығындағы жалпы кадр сұранысының шамамен жартысын құрап отыр және сарапшылардың пікірінше, 2026 жылы да ең қажет мамандықтардың қатарында қала береді.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылды Цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп жариялады. 2025 жылы промт-инженеринг деген жаңа мамандық пайда болды.
