Саркози түрме тамағынан қауіптеніп, тек йогурт жейді
АСТАНА.KAZINFORM - Президент науқанын қаржыландыру ісі бойынша айыпталып, жазасын өтеп жатқан Францияның бұрынғы президенті Николя Саркози түрме тамағынан бас тартып, тек йогурт жейді, деп хабарлайды ТАСС.
Le Point журналының хабарлауынша, Саркози басқа тұтқындар оның тамағына әлдене қосып жіберуі мүмкін деп қорқады. Сондай-ақ ол түрме дүкенінен де азық-түлік алу мүмкіндігін пайдаланбайды.
- Ол тіпті жұмыртқа да асып жемейді және мұны принцип бойынша жасайды, - деп атап өтті дереккөз.
21 қазанда қамауға алынғаннан бері бұрынғы президент тек йогуртпен күн көріп келеді. Журнал бұл диета оның адвокаттарының 10 қарашада босату туралы өтінішін қарастыратын судьяларға қалай әсер етуі мүмкін екені туралы ойлап көрді.
Егер өтініш қанағаттандырылса, Саркозидің түрме жазасы сот бақылауымен, электронды білезікпен немесе кепілдікпен ауыстырылуы мүмкін.
Бұған дейін Париж прокуратурасы Саркозиге түрмеде жасалған қоқан-лоққыларды тергеп жатқаны хабарланған болатын. Бұрынғы президентке жасалған өлім қаупінен кейін үш тұтқынға қатысты тергеу басталды.
Естеріңізге сала кетейік, Париж соты Францияның бұрынғы президенті Николя Саркозиді 2007 жылғы сайлау науқанын Ливия қаржыландыруы ісі бойынша қылмыстық қастандық жасады деп танып, бес жылға бас бостандығынан айырды.
Трибунал төрағасы Натали Гаварино бұрынғы президенттің, сол кезде әлі кандидат болған кезде, Ливия режимінен «қаржылық қолдау алу үшін ең жақын серіктестеріне әрекет етуге рұқсат бергенін» түсіндірді. Саркозиге пассивті сыбайлас жемқорлық, науқанды заңсыз қаржыландыру, мемлекеттік қаражатты жымқыру және қылмыстық ұйымға қатысу айыптары тағылды.
21 қазанда Николя Саркози жазасын өтеу үшін Санте түрмесіне ауыстырылды, онда ол кітап жазуға кірісті.