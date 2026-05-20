Сауд Арабиясы қажылық маусымында медициналық қызметтерге бақылауды күшейтті
АСТАНА.KAZINFORM - Сауд Арабиясында қонақүйлер мен уақытша тұру орындарында орналасқан қажылық миссияларының медициналық кеңселерін тексеру үшін ауқымды тексеру науқаны басталды.
Денсаулық сақтау министрлігі Туризм министрлігімен бірлесіп ұйымдастырған науқан қажылық маусымында қажыларға көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын жақсартуға бағытталған.
Мамандар медициналық кеңселердің лицензияланғанын, санитарлық және ұйымдастырушылық талаптарға сәйкестігін және мекемелердің білікті медициналық қызметкерлермен қаншалықты қамтамасыз етілгенін тексеріп жатыр.
Дәрі-дәрмектер мен медициналық құралдардың қауіпсіздігіне, оларды сақтау жағдайларына, қажетті жабдықтардың қолжетімділігіне, инфекцияны бақылау және санитарлық шаралардың сақталуына ерекше назар аударылады.
Бұған дейін Сауд Арабиясы қажылық қарсаңында Меккеге кіруге қатысты жаңа талаптар жариялады.