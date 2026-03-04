Сауд Арабиясынан 200-ден астам қырғыз азаматы еліне оралды
АСТАНА. KAZINFORM – Жиддадан екі репатриация рейсімен Бішкек пен Ошқа барлығы 210 қырғыз азаматы жетті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Жидда-Бішкек рейсімен 90 азамат, Жидда-Ош рейсімен 120 адам еліне оралды.
Қырғызстан Сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, қол жеткізілген уағдаластықтарға сәйкес, бұл бағыттар бойынша рейстер тұрақты түрде аптасына үш рет – сәрсенбі, жұма және жексенбі күндері Бішкекке, ал дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері Ошқа қатынайды.
Сонымен қатар 4 наурыздан 5 наурызға қараған түні Оманнан Біріккен Араб Әмірліктерінде болған 360 қырғызстандық мінген екі рейс келеді деп күтіліп отыр.
Сыртқы істер министрлігі Қырғыз Республикасы азаматтарының аман-есен оралуын қамтамасыз ету бойынша жұмыс жалғасып жатқанын атап өтті.
Бұдан бұрын Қырғызстан өз азаматтарын эвакуациялау туралы келіссөз жүргізіп жатқанын жазғанбыз.