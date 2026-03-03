Таяу Шығыстағы қақтығыс: Қырғызстан өз азаматтарын эвакуациялау туралы келіссөз жүргізіп жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Қырғызстан Сыртқы істер министрлігі президенттің тапсырмасы бойынша Сауд Арабиясы, БАӘ және Оманмен қырғыз азаматтарын эвакуациялау рейстерін ұйымдастыру бойынша келіссөз жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Садыр Жапаров өзінің Facebook парақшасында Таяу Шығыстан Оман арқылы 300 қырғызстандық эвакуацияланып жатқанын жариялады.
- Таяу Шығыс елдері үйлеріне орала алмайтын азаматтарды эвакуациялау бойынша үздіксіз жұмыс істеп жатыр. Біріккен Араб Әмірліктерінде ұшу-қонуға тыйым салынғандықтан, Оманмен 300 адамды эвакуациялау үшін екі чартерлік рейс ұйымдастыру туралы келісімге қол жеткізілді. Алдымен әйелдер мен балалар эвакуацияланады. Біз барлығын сабыр сақтауға және ұстамдылық танытуға шақырамыз, - деп жазды президент.
Оның айтуынша, егер БАӘ-ден ұшуға рұқсат берілсе, қалған барлық азаматты бір күн ішінде эвакуациялауға болады.
Қырғызстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Таяу Шығыс елдеріндегі қырғыз азаматтарын сақтық шараларын күшейтуге, көп адам жиналатын жерлерден және қауіпті аймақтардан аулақ болуға және жергілікті билік органдары мен құқық қорғау органдарының қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырды. Сондай-ақ, оларға әрқашан жеке басын куәландыратын құжаттар мен дипломатиялық миссияның байланыс ақпаратын алып жүруге және ресми хабарландыруларды бақылауға кеңес беріледі.
Айта кетейік, FlyDubai әуе компаниясы Дубайдан Алматы мен Астанаға 306 жолаушыны жеткізді.