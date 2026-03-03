Сауд Арабиясынан 343 отандасымыз елге жеткізіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Ертең, 4 наурызда Сауд Арабиясының Жидда қаласынан 343 отандасымызды елге жеткізу жоспарланып отыр. Бұл туралы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев мәлім етті.
— Ертең Жиддадан Қазақстанның 343 адамы жеткізіледі. Бұл — ұшып келетін алғашқы топ, — деді министр орынбасар Үкімет отырысынан кейін.
Оның мәліметінше, ең алдымен тізімге әйелдер мен кәмелетке толмаған балалар, 60 жастан асқан азаматтар, сонымен қатар нақты бір ауруы бар тұлғалар енгізілген.
— Балалардың жалпы санын қазір айта алмаймын. Өйткені, әлі толық жасақталып болған жоқ. Біз адамдарымызды Жидда мен Маскат қаласына шоғырландырып жатырмыз. Олар бортқа отырғаннан кейін ғана нақты саны белгілі болады, — деді Әлібек Бақаев.
Бұған дейін Қазақстан азаматтары Иран аумағынан жер жолдар арқылы шығарылатынын жазған едік.
Айта кетейік, FlyDubai әуе компаниясы Дубайдан Алматы мен Астанаға 306 жолаушыны жеткізді.