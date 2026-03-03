KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:58, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Сауд Арабиясынан 343 отандасымыз елге жеткізіледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Ертең, 4 наурызда Сауд Арабиясының Жидда қаласынан 343 отандасымызды елге жеткізу жоспарланып отыр. Бұл туралы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев мәлім етті.

    а
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Ертең Жиддадан Қазақстанның 343 адамы жеткізіледі. Бұл — ұшып келетін алғашқы топ, — деді министр орынбасар Үкімет отырысынан кейін.

    Оның мәліметінше, ең алдымен тізімге әйелдер мен кәмелетке толмаған балалар, 60 жастан асқан азаматтар, сонымен қатар нақты бір ауруы бар тұлғалар енгізілген.

    — Балалардың жалпы санын қазір айта алмаймын. Өйткені, әлі толық жасақталып болған жоқ. Біз адамдарымызды Жидда мен Маскат қаласына шоғырландырып жатырмыз. Олар бортқа отырғаннан кейін ғана нақты саны белгілі болады, — деді Әлібек Бақаев.

    Бұған дейін Қазақстан азаматтары Иран аумағынан жер жолдар арқылы шығарылатынын жазған едік.

    Айта кетейік, FlyDubai әуе компаниясы Дубайдан Алматы мен Астанаға 306 жолаушыны жеткізді.

    Сауд Арабиясы Эвакуация Үкімет отырысы Қазақстанның халықаралық қызметі. Сыртқы саясат Таяу Шығыстағы ахуал
