Сауд Арабиясында 1,5 млн астам шетелдік азамат қажылық парызын өтеп жүр
АСТАНА. KAZINFORM – Сауд Арабиясында шетелден 1,5 млн-нан астам адам қатысып отырған жыл сайынғы қажылық өтіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Қажылық АҚШ, Иран және аймақтық одақтастар арасындағы Ормуз бұғазын қайта ашып, Таяу Шығыстағы қақтығыстан туындаған энергетикалық дағдарысты жеңілдетуге мүмкіндік беретін «өзара түсіністік туралы меморандум» туралы келіссөз аясында өтіп жатыр.
Алты күндік қажылық аясында адамдар Арафатқа қажылық жасайды.
Saudi Press Agency хабарлауынша, қажылардың қасиетті Арафатқа баруы күшейтілген қауіпсіздік шаралары аясында жүзеге асырылып отыр және тиісті қызметтердің үнемі бақылауында болды. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері негізгі көлік магистральдары мен жаяу жүргіншілер жолдары бойымен орналастырылды, бұл адамдардың бекітілген кезең-кезеңмен жүру жоспарларына сәйкес дәл басқаруды, сондай-ақ оладың қауіпсіздігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етті.
Қажыларға қызмет көрсетуге жұмылдырылған барлық мемлекеттік қызметтер толық дайындықта, ал әлемнің түкпір-түкпірінен келген қажылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қасиетті Арафат жерінде медициналық, төтенше жағдайлар және тамақтандыру қызметтері толықтай қамтамасыз етілген.
Осыған дейін Сауд Арабиясы қажылық маусымында медициналық қызметтерге бақылауды күшейткенін жаздық.
Сондай-ақ елде экологиялық шаралар күшейтіліп жатыр.
Корольдіктің мемлекеттік құрылымдары қажылардың қауіпсіз және жайлы жүруін қамтамасыз ету үшін жасанды интеллект, деректерді талдау және заманауи технологияларды пайдаланып жатыр.