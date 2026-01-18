Сауд Арабиясында мумияланған қабылан сүйектері табылды
АСТАНА. KAZINFORM – Сауд Арабиясының солтүстігінде ғалымдар үңгірлерден мумияланған қабылан сүйектерін тапты, деп хабарлайды Aнадолы.
Қазба жұмыстарында зерттеушілер жеті мумияны және тағы 54 қабылан қалдықтарын анықтады. Арар қаласының маңындағы бес үңгірде 130 жылдан 1800 жылға дейінгі кезеңге жататын ірі мысықтардың іздері сақталған.
— Табылған мумиялар жақсы сақталған: аяқ-қолдары кепкен, сыртқы көрінісі құрғақ қабықты еске түсіреді, — деді ғалымдар.
Зерттеудің авторларының бірі, Сауд Арабиясының Ұлттық жабайы табиғат орталығының қызметкері Ахмед Буг, бұл табылған затты «аймақтағы қабыландардың болуын зерттеу үшін бірегей оқиға» деп атады.
Ғалымдар алғаш рет мумияланған қабыланның генетикалық талдауын жүргізді. Нәтижелер олардың ДНҚ-сы қазіргі азиялық және солтүстік-батыс африкалық қабыланның геномына жақын екенін көрсетті.
Зерттеушілердің айтуынша, ірі сүтқоректілердің осындай жақсы сақталған қалдықтары өте сирек кездеседі.
Қабыландар бұрын Африканың кең аймағында және Азияның кейбір өңірлерінде мекендеген. Қазіргі таңда олардың тарихи мекендеген аумағының тек 9%-ы ғана сақталған.
Мамандар мумияланған қабыланды табу тек осы мысықтарды қайта тірілтуге ғана емес, Арабия түбегінде басқа жойылып бара жатқан түрлерді қайта қоныстандыруға да үміт береді деп атап өтті.
Зерттеу нәтижелері Communications Earth & Environment ғылыми журналында жарияланған.
