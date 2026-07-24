KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Сауда министрлігі АҚШ-тың қосымша кедендік баж енгізуіне қатысты түсінік берді

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Қазақстанда өндірілген жекелеген тауарларға 12,5% мөлшерінде қосымша кедендік баж енгізеді. Бұл туралы ҚР Сауда және интеграция министрлігі мәлімдеді.

    баж салығы
    Фото: consulting.us

    Министрліктің хабарлауынша, АҚШ 2026 жылғы 23 шілдеде 1974 жылғы Сауда туралы заңның 301-бөлімі аясында жүргізілген тергеу нәтижелері бойынша түпкілікті шешім қабылдаған.

    2026 жылғы 24 шілдеден бастап күшіне енетін жаңа баж АҚШ Сауда өкілдігі бекіткен ерекше тауарлар тізбесіне енгізілмеген қазақстандық өнімдерге қатысты қолданылады.

    — Бұған дейін қолданылып келген 10% мөлшеріндегі уақытша импорттық үстеме белгіленген 150 күндік мерзімнің аяқталуына байланысты өз күшін жойды. Осыған байланысты бұрынғы үстеме жаңа кедендік бажға қосылмайды, — делінген хабарламада.

    ҚР Сауда және интеграция министрлігінің есептеуінше, Қазақстанның АҚШ-қа экспорттайтын өнімдерінің шамамен 95%-ына қосымша кедендік баж бұрынғыдай қолданылмайды.

    Ведомство қазақстандық экспорттаушылардың мүддесін қорғау және өзара тиімді шешімдерге қол жеткізу мақсатында АҚШ-пен келіссөздер мен өзара іс-қимылды жалғастырып жатқанын мәлімдеді.

    Еске салайық, бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Канададан импортталатын бірқатар тауарға қосымша 50 пайыздық баж салығын енгізу туралы жарлыққа қол қойғанын хабарлағанбыз.

    Салық АҚШ ҚР Сауда және интеграция министрлігі
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар