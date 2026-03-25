Селин Дион төрт жылдан кейін сахнаға қайта оралмақшы
АСТАНА. KAZINFORM — Канадалық әйгілі әнші Селин Дион биылғы жылдың екінші жартысында сахнаға оралуға дайындалып жатыр, деп жазды Euronews.com.
Париж көшелерінде оның культтік әндерінің аттары жазылған тизер плакаттары пайда болғаннан кейін, канадалық супержұлдыз ресми түрде сахнаға оралуын жариялады.
57 жастағы әнші төрт жыл бұрын «Rigid Person Syndrome» (SPS) диагнозын алғаннан кейін алғаш рет жылдың соңында сахнаға шығады.
Канадалық франко тіліндегі La Presse басылымының мәліметі бойынша, Дион қыркүйек және қазан айларында Paris La Défense Arena аренасында аптасына екі рет концерт беруді жоспарлап отыр.
Соңғы рет ол хедлайнер ретінде 2020 жылғы 8 наурызда Ньюарк қаласында (Нью-Джерси штаты) сахнаға шыққан. Сол кезде оның Courage World Tour әлемдік туры COVID-19 пандемиясының басталуына байланысты тоқтатылған.
Ресми түрде әнші бұл хабарларға әлі комментарий бермеген.
2022 жылы Селин Дионға SPS — сирек кездесетін, емделмейтін неврологиялық ауру диагнозы қойылған. Бұл ауру оның қозғалысын және ән айту қабілетін айтарлықтай шектейді. Келер жылға жоспарланған барлық турларын тоқтатты.
Сол кезде өзінің мәлімдемесінде: «Күш-қуатты қалпына келтіру үшін көп күш жұмсап жатырмын, бірақ гастрольдік тур толық саулығыңда да өте ауыр болуы мүмкін» — деген.
Дионның ауруымен күресі туралы 2024 жылы шыққан «I Am: Céline Dion» деректі фильмінде баяндалады.
2024 жылы ол Париждегі Олимпиада ойындарында сахнаға шығып, Эйфель мұнарасынан Эдит Пиафтың «Hymne à l’amour» әнін орындады.