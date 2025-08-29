Семей қаласының әкімі қызметінен кетті
СЕМЕЙ.KAZINFORM – Семей қаласының әкімі Талғат Мұратов қызметінен кетті.
Талғат Мұратовтың жұмыстан не себепті шыққандығына қатысты әкімдіктен әзірге жауап бермеді. Ал Семей қаласына жаңа әкімді халық сайламақ.
- Сайлау 12 қазан күніне бекітілген. Кандидаттарды тіркеу жұмыстары 16 қыркүйекте аяқталады. Осы күні сайлауға қатысатын үміткерлердің толық тізімі жарияланады, - деп хабарлады қала әкімдігінің баспасөз қызметінен.
Талғат Батырұлы 1972 жылы 28 қаңтарда Алматы облысында дүниеге келген. Үш жоғары білімі бар. 2007 жылы Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясын «Сарапшы-бағалау», 2015 жылы Қазақ инновациялық университетін «Құқықтану», ал 2018 жылы Қазақ қатынас жолдары университетін «Техника және технологиялар» мамандықтары бойынша бітірген.
Еңбек жолын 1993 жылы Семей қаласындағы «Стройдеталь» компаниясының атқарушы директоры болып бастаған. Кейін «Семей Сельхозтехника» ЖШС-де экономист, «Комфорт-Экспресс» ЖШС директорының орынбасары, сондай-ақ «Тау-кен металлургия жабдықтарының конструкторлық бюросы» ЖШС филиалының директоры болып жұмыс істеді.
2012-2014 жылдары - «Шығыс Самғау» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бас директорының орынбасары. 2014 жылғы мамырдан қыркүйекке дейін - «АТФ Банк» акционерлік қоғамының Семей қаласы филиалының бөлшек сауда орталығы бөлімшесінің бастығы. 2014-2015 жылдары-Бесқарағай ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманы. 2016-2018 жылдары-Жарма ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы. 2018 жылдан 2022 жылға дейін – Жарма ауданы әкімінің орынбасары.
2022-2024 жылдары аралығында Бесқарағай ауданын басқарды. Ал Семей қаласының әкімі қызметінде 2024 жылдың желтоқсанынан осы уақытқа дейін жұмыс істеді.
Еске салсақ, осыған дейін Санжар Жаркешов энергетика вице-министрі қызметіне тағайындалғаны хабарланған.