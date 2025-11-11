KZ
    «Семей орманы» резерватын танымдық туризм ретінде қарастыруға болады — Берік Уәли

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент тапсырмасына сәйкес Абай облысында туризм басқармасы құрылды. Аталған саланың алдағы уақыттағы әлеуеті туралы өңір басшысы Берік Уәли айтып берді. 

    «Семей орманы» резерватын танымдық туризм ретінде қарастыруға болады — Берік Уәли
    Фото: Үкімет

    — Туризм әлеуетін іске асыру үшін туристік маршруттар бойынша жол инфрақұрылымын жетілдіру және жол бойындағы сервисті дамыту жөнінде шаралар қабылданып жатыр. Өңірде танымдық, ғылыми және этникалық, іскерлік, спорттық, мәдени-оқиғалық туризмнің негізі ретінде қарастыруға болатын бай тарихи-мәдени мұра бар, — деді Берік Уәли орталық коммуникациялар қызметі алаңында өңірдің 9 ай ішіндегі әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы есеп бере тұрып.

    Өңірдегі туристік, мәдени-тарихи нысандар: 
    — «Жидебай-Бөрілі» Абай музейі;
    — Семейде «Алаш Арыстары» музей үйі;
    — Невзоровтар отбасы атындағы облыстық бейнелеу өнері музейі;
    — Ф. М. Достоевский атындағы әдеби-мемориалдық музей үйі;
    — Абай мемлекеттік тарихи-мәдени музейі;
    — Алакөл жағажайы;
    — Бесқарағай ауданының солтүстік-батыс бөлігіндегі Шипалы көл;
    — Аягөз өзенінің оң жағалауында «Қозы-Көрпеш және Баян-Сұлу» мазары;
    — Шүлбі су қоймасы;
    — Абай ауданындағы Қоңыр әулие үңгірі;
    — Ақсуат ауданындағы Ырғызбай ата кесенесі;
    — «Семей — Қарауыл» тас жолында аңызға айналған ғашықтар жұбы «Еңлік-Кебек» кесенесі.

    — Сонымен қатар «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерватын танымдық туризм ретінде қарастыруға болады. Республикалық және халықаралық деңгейдегі іскерлік, мәдени, спорттық және басқа да кең ауқымды іс-шараларды өткізу қонақүй қызметіне сұранысты арттырады. Тиісінше заманауи элиталық қонақүй кешендерінің құрылысына серпін береді. Президенттің тапсырмасына сәйкес облыста туристік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған ауқымды жобаларды жүзеге асыру жалғасады, — деп қорытындылады Берік Уәли.

    Айта кетсек, Абай облысында 358,8 шақырым жергілікті жол жөндеуден өтіп жатыр

    Сонымен қатар облыс әкімі Алакөлдің туристік және инвестициялық әлеуетіне қатысты түсінік берді

