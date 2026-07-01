«Семей орманы» резерватында бір күнде үш орман өрті тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — 30 маусымда «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты аумағында үш орман өрті тіркелді. Бұл туралы Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті мәлім етті.
— Биыл тұтанған өрттерді ормандағы өртті ерте анықтау жүйесі (СРО) арқылы дер кезінде анықтап, жедел әрекет ету нәтижесінде қысқа мерзімде оқшаулап, толық сөндіруге мүмкіндік алдық. Өрттің шығу себебі — найзағай разряды, — делінген хабарламада.
Соңғы күндері резерват аумағында найзағайлы фронттардың өтуіне байланысты орман өрттерінің туындау қаупі сақталып отыр.
— Өрт қауіпті маусымда табиғатта демалу кезінде сақтық шараларын ұмытпаңыз. Орманды қорғау — баршамыздың ортақ міндетіміз. Орманды бірге сақтайық, — деп ескертті комитеттен.
Еске сала кетейік, Абай облысындағы қамыс өрті толықтай сөндірілді.