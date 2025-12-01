Семейде 51 жастағы азаматтан 32 келіден аса есірткі тәркіленді
АСТАНА. KAZINFORM — Абай облысы Полиция департаментінің Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы Семей қаласының тұрғыны есірткі құралдарын заңсыз сақтап, өткізуімен айналысатыны жөнінде жедел ақпарат алды.
Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің есірткі құралдарын заңсыз дайындау, қайта өңдеу, алу, сақтау, тасымалдау, жөнелту не өткізу фактілеріне қатысты бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы, «Арлан» арнайы бөлімшесі және Абай облысы ПД кинологиялық қызмет орталығы жүргізген бірлескен жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде қылмыс жасады деген күдікпен 51 жастағы семейлік азамат анықталып, ұсталды.
— Тергеу мәліметтері бойынша, ол өз үйінің ауласында 10 000 теңгеге жедел сатып алуға қатысқан адамға өсімдік тектес зат салынған екі қағаз орамасын заңсыз сатқан. Сот-сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген заттың жалпы салмағы 7,84 грамм кептірілген марихуана екені анықталды. Кейінгі тінту шаралары барысында күдіктінің тұрғылықты жерінен есірткі құралдарының көп мөлшері: ара, өсімдік тектес зат салынған бірнеше пакеттер мен картон қораптар, ерекше иісі бар жасыл түсті 57 түп өсімдік, есірткі қалдықтары бар ыдыс және өзге де заттай айғақтар, сондай-ақ жедел сатып алу кезінде пайдаланылған купюра тізбесіне сәйкес келетін ақша қаражаты анықталып, тәркіленді. Сараптама нәтижесінде тәркіленген өсімдіктердің жалпы салмағы 32 килограмм 100 грамм қарасора тұқымдасына жататын есірткі заты екені расталды. Бұдан бөлек, медициналық куәландыру күдіктінің каннабиноидтарды қолданғанын көрсетті. Қазіргі уақытта күдікті ұсталып, Семей қалалық полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды, — делінген хабарламада.
Істің мән-жайын жан-жақты және объективті зерделеуге бағытталған тергеу іс-қимылдары жалғасады.
