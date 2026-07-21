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    Семейде сіріңкемен ойнаған 6 жасар бала көлікті өртеп жіберді

    СЕМЕЙ. KAZINFORM — Семей қаласында сіріңкемен ойнаған баланың ата-анасы көлігі өртенген жәбірленушіге келтірілген материалдық шығынды өтеуге міндеттелмек.

    өрт
    Фото: Видеодан скрин

    Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, полиция қызметкерлері 352-квартал көшесіндегі тұрғын үйдің ауласында болған автокөліктің отқа орану себебін анықтады.

    — Тексеру барысында тәртіп сақшылары оқиға орнына жақын орналасқан бейнебақылау камераларының жазбаларын зерттеді. Нәтижесінде өрт шықпас бұрын көліктің жанында үш кәмелетке толмаған баланың болғаны анықталды. Алдын ала мәлімет бойынша, 6 жасар бала сіріңке жағып ойнап, көліктің жанындағы құрғақ шөпті тұтатқан. Жалын тарала бастағанда балалар қорқып, оқиға орнынан қашып кеткен. Бұл жайт кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінен алынған түсініктемелер барысында да расталды, — делінген ақпаратта.

    Енді баланың ата-анасы автокөлік иесіне келтірілген материалдық шығынды өтеуге міндеттеледі. 

    Еске салсақ, осыған дейін Қазақстанда биыл 536 орман өрті тіркелгені хабарланған. 

    Семей Оқиға Өрт Абай облысы Полиция Көлік
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
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