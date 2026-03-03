KZ
    21:27, 03 Наурыз 2026

    Семейдегі ойын-сауық орталығындағы өртті сөндіруге 120 адам мен 21 техника жұмылдырылды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM – Төтенше жағдайлар министрлігі Семейдегі Шұғаев көшесіндегі ойын-сауық орталығындағы өртті ауыздықтады. Бұл туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Семейдегі ойын-сауық орталығындағы өртті сөндіруге 120 адам мен 21 техника жұмылдырылды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Өртті толықтай сөндіру жұмыстары әлі де жалғасып жатыр.

    Оқиға орнына 120 адам мен 21 техника жұмылдырылды. Тілсіз жауды ауыздықтау кезінде ғимараттың едені опырылып түскен. Сондай-ақ өртті сөндіруге жоғары өрт жүктемесі, қатты түтін және ғимараттың құрылымдық ерекшеліктері кедергі келтіріп отыр. 

    Сонымен қатар Төтенше жағдайлар департаментінде сенім телефоны ашылған: 8 (7222) 35-38-36.

    Қазіргі кезде төтенше жағдайды жоюға арналған арнайы өрт сөндіру жедел штабы құрылды. 

    Еске салсақ, бұған дейін Щучьедегі өрттен зардап шеккен тағы екі адам жансақтау бөлімінде көз жұмғанын жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Семей Өрт Ғимарат Өңірлердегі төтенше жағдай
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
