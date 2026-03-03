Щучьедегі өрттен зардап шеккен тағы екі адам жансақтау бөлімінде көз жұмды
АСТАНА. KAZINFORM — Щучье қаласындағы «Палау орталығы» кафесінде болған өрттен тоғыз адам қаза тапты, ал алты адам ауруханада жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігі тілшісі.
Ақмола облысының денсаулық сақтау департаментінің басшысы Нариман Ермек осы қорқынышты трагедияда қаза тапқандардың отбасылары мен жақындарына көңіл айтты.
— Өкінішке қарай, Щучье аудандық ауруханасында тағы екі науқастың қаза тапқаны туралы қайғыра хабарлаймыз. Кеше денесінің 70%-дан астамын күйік шалған бір науқас жан тапсырды, ал бүгін біз 85%-дан астам күйік шалған тағы бір науқасты жоғалттық. Бастапқы күйік жарақаты мен асқынулары өте ауыр болды. Медицина қызметкерлері науқастардың өмірін сақтап қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасады. Өкінішке қарай, реанимациялық шаралар нәтиже бермеді, біз екі науқасты жоғалттық, — деді Нариман Ермек.
Қазіргі уақытта Щучье аудандық ауруханасында тағы екі науқас ауыр халде. Төрт науқас облыстық көпсалалы ауруханада жатыр, олардың бірі өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Щучинскідегі кафеде газ жарылысынан алты адам қаза тапқаны туралы хабарланған болатын. Кейінірек қаза тапқандар саны жетіге жетті.
Газ жарылысынан кейін болған өртке қатысты қылмыстық іс қозғалды.