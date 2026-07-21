Семсерлесуден әлем чемпионаты басталады
АСТАНА. KAZINFORM — Семсерлесуден 22-30 шілде күндері аралығында Гонконгте кезекті жаһандық дода өтеді.
79 елден 1000-нан астам спортшы сынға түсетін бәсекеде отандастарымыз сапы, қылыш және найза бағдарламасында жүлдеге таласады.
Сапы (ерлер):
Ерлік Сертай, Руслан Курбанов, Никита Жулинский, Кирилл Проходов.
Әйелдер:
Ирина Бакалдина, София Николайчук, Дарья Самоделкина, Владислава Андреева.
Қылыш (ерлер):
Қуаныш Эргашбай, Артем Саркисян, Назарбай Саттархан, Нұрмұхаммед Жайлыбай.
Әйелдер:
Карина Доспай, Анастасия Гулик, Айгерім Сарыбай, Татьяна Приходько.
Найза (ерлер):
Тамирлан Калиев, Ғалым Нұрымов, Тимофей Семёнов.
Әйелдер:
София Актаева, Алена Гноева, Алина Искандерова.
Айта кетелік Қазақстан таеквондодан Оңтүстік Кореядағы турнирде жеті алтын медаль жеңіп алған еді.