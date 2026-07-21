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    Семсерлесуден әлем чемпионаты басталады

    АСТАНА. KAZINFORM — Семсерлесуден 22-30 шілде күндері аралығында Гонконгте кезекті жаһандық дода өтеді. 

    Семсерлесуден әлем чемпионаты басталады
    Фото: ҰОК

    79 елден 1000-нан астам спортшы сынға түсетін бәсекеде отандастарымыз сапы, қылыш және найза бағдарламасында жүлдеге таласады.

    Сапы (ерлер):

    Ерлік Сертай, Руслан Курбанов, Никита Жулинский, Кирилл Проходов.

    Әйелдер:

    Ирина Бакалдина, София Николайчук, Дарья Самоделкина, Владислава Андреева.

    Қылыш (ерлер):

    Қуаныш Эргашбай, Артем Саркисян, Назарбай Саттархан, Нұрмұхаммед Жайлыбай.

    Әйелдер:

    Карина Доспай, Анастасия Гулик, Айгерім Сарыбай, Татьяна Приходько.

    Найза (ерлер):

    Тамирлан Калиев, Ғалым Нұрымов, Тимофей Семёнов.

    Әйелдер:

    София Актаева, Алена Гноева, Алина Искандерова. 

    Айта кетелік Қазақстан таеквондодан Оңтүстік Кореядағы турнирде жеті алтын медаль жеңіп алған еді

    Семсерлесу Спорт
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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