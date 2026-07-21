Қазақстан таеквондодан Оңтүстік Кореядағы турнирде жеті алтын медаль жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық таеквондошылар Оңтүстік Кореяның Чхунчхон қаласында өтіп жатқан халықаралық турнирде жүлдегерлер қатарынан көрінді.
Отандастарымыз 7 алтын, 6 күміс және 8 қола медаль иеленді.
Шахризода Акрамова (44 келіге дейін), Нұрайлым Бақытжанқызы (55 келіге дейін), Любовь Юн (68 келіге дейін), Азим Талғатов (45 келіге дейін), Алинұр Еркін (59 келіге дейін), Наурызбек Нұрғазиев (68 келіге дейін), Аманай Құралбаев (78 келіден жоғары) алтын медаль жеңіп алды.
Аяру Есенғали (42 келіге дейін), Сабина Туртулова (68 келіден жоғары), Бағдат Амангелдиев (48 келіге дейін), Павел Эм (63 келіге дейін), Тимур Рахпанов (73 келіге дейін), Жантөре Сағынғали (78 келіге дейін) күмістен алқа тақты.
Элеанора Шералы (55 келіге дейін), Жанна Палмахова (55 келіге дейін), Милана Мұханова (59 келіге дейін), Аяжан Таңжарық (63 келіге дейін), Нурила Жарас (68 келіге дейін), Аяна Жетес (68 келіге дейін), Марсело Лопес Тілеубай Әбділ (63 келіге дейін), Бекбау Махамбетәлі (78 келіге дейін) қола медальмен жарысты аяқтады.
Еске салайық, бұған дейін Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Ташкенттегі турнирде алтын медаль жеңіп алғанын хабарлаған едік.